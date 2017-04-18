Ванино, Хабаровский край, 18 апреля, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Хабаровские СМИ сообщили о том, что в СВП Ванино перестали ловить рыбу и краба, поскольку они насквозь пропитаны углем. Ученые ТИНРО назвали сообщение очередной придуманной «страшилкой», передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Бухта Ванино

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«В Ванино перестали ловить краба и рыбу — их мясо черное от угольной взвеси», — сообщило хабаровское ИА Амурпресс.

«У нас нет никаких данных о каком-либо плохом самочувствии популяции краба и рыбы на побережье Татарского пролива. Начнем с того, что в акватории самих портов рыбачить нельзя — это противозаконно. Рыбачить можно на рыбопромысловых участках. Что касается сопредельных с портами Ванино и Советской Гавани территорий, то, опять же — ничего подобного, о чем пишут в прессе, там нет. В конце концов, там же есть рыбопромышленники, которые добывают и рыбу, и краба. Если бы их бизнесу была какая-то угроза — да они бы первыми подняли тревогу. Нет, это не соответствует действительности. Хочу добавить, что любое предприятие на берегу моря, те же порты, оказывают какое-то воздействие на экологию. Морской порт — это ведь не только уголь, который он перегружает, или другой груз. Это морские суда, это техника, шумы и прочее. Все эти воздействия изучаются, для каждого предприятия рассчитываются компенсационные мероприятия, которые они обязаны выполнять. И они их выполняют. Если есть какие-то проблемы, об этом нужно говорить, с этим нужно бороться, но не придумывать проблемы на пустом месте, конечно», — рассказал начальник отдела экологических исследований ТИНРО Сергей Кульбачный.

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Между тем, в настоящее время в Ванино наблюдаются вполне позитивные экологические перемены. ОАО «Ванинский морской порт» приобрело специальное оборудование для пылеподавления, пообещало губернатору края Вячеславу Шпорту предельно точно выполнять экологическую программу, утвержденную главой региона, и, во всяком случае пока, обещание держит. В текущем году предприятие намерено выпустить в местную реку молодь лососевых, что тоже входит в перечень компенсационных мероприятий.

В то же время в Ванино есть экологические проблемы и более застарелые, и более опасные. Местная мусорная свалка давно пережила все мыслимые сроки эксплуатации. Гигантская помойка, возникшая еще в 70-х годах прошлого века, находится аккурат над бухтой Ванино. В период таяния снега и дождей в бухту стекает огромное количество крайне загрязненной различной дрянью воды. Суда, прибывающие в порт Ванино, и это ни для кого не секрет, сливают так называемую «отработку». — техническую воду, загрязненную мазутом и прочими химическими веществами, прямо на рейде, в море — чтобы не платить портовым службам за цивилизованную сдачу отходов. Во время визита на побережье активистов регионального ОНФ рыбаки из поселков Ванино и Токи жаловались, что все чаще находят на берегу выброшенные прибоем замазученные водоросли, причем, в большом количестве. И мазут, и тонны отходов со свалки несут обитателям моря куда большую угрозу, чем уголь. И это подтверждают ученые. Но экологическая общественность побережья этих проблем видеть почему-то не хочет.

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«Нельзя оказывать негативное воздействие на психику людей. Это не менее вредно, чем вредное воздействие на легкие, любые другие органы. Это тоже вред. Все эти алармистские течения всегда имеют целью раскачать проблемную ситуацию до состояния неконтролируемой истерики. И на этом фоне решать какие-то задачи. Разумеется, за экологическую безопасность нужно бороться. Но исключительно с помощью науки, а не нагнетания страхов и паники», — заявил руководитель общероссийской экологической организации «Подорожник» Юрий Раптанов

Как сообщало ИА REGNUM, в свободном порту Ванино жители с 2013 года предъявляли претензии к перевалке угля портом Ванино. После митинга в январе 2017 года на предприятии введены дополнительные меры экологической безопасности: приобретены специальные пушки для орошения штабелей угля, строятся специальные ограждения. В ходе лососевой путины-2016 хабаровские рыбаки установили вековой рекорд — рыбопромышленники заявляли, что подобных уловов не было с начала XX века. Экологическая общественность на побережье в настоящее время разделилась: на тех, кто видит явные успехи и выступает за внедрение углеперевозчиками современных технологий, и на тех, кто пугает людей придуманными страшилками про пропитанных углем крабов.