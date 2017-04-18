Москва, 18 апреля, 2017, 09:57 — ИА Регнум.



Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобильные пробки на дорогах

Количество транспортных средств в Москве и Московской области превысило 8 млн, об этом 18 апреля сообщил Коммерсант со ссылкой на ГИБДД.

В начале 2017 года на учете в Москве состояло около 4,88 млн машин, в Московской области — 3,17 млн. Годовой прирост составил 280 тыс. автомобилей, при этом, 255 тыс. из этих авто пришлась на Москву.

Однако, как пишет издание, в Москве количество автомобилей с московскими номерами постоянно уменьшается, такими темпами их доля среди всех транспортных средств в регионе станет меньше 50%.

Согласно данным ГИБДД и Мосгорстата, сейчас на тысячу жителей приходится примерно 400 машин. Для сравнения приводятся различные мировые столицы — в Берлине на тысячу жителей приходится 327 транспортных средств, в Лондоне — около 300, в Риме — 700, в дубае — 540.

Как считают специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД), увеличение количества автомобилей не отразилось на столичном дорожном движении.

В 2016 году в Москве и Московской области на права категории В сдало экзамены примерно 172 тыс. граждан, это на 23 тыс. больше, чем в 2015 году.