Калуга, 18 апреля, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Спортивно-патриотическая акция «Добеги до Победы», инициированная региональным молодежным парламентом, стартовала в Калуге во второй раз. Как 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата законодательного собрания Калужской области, участникам предлагается преодолеть символическое расстояние от Москвы до Берлина.

Zskaluga.ru Участники патриотической акции «Добеги до Победы».

Как и в 2016 году, всем желающим предлагается пробежать 1614 км — расстояние между столицами России и Германии. Сделать это можно в несколько этапов, необходимо лишь суммарно набрать нужное количество километров до 9 мая.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого предлагается скачать программу — шагомер на свое мобильное устройство и выйти на пробежку в удобное время, делая снимки экрана. Затем результаты надо выложить в группе акции в социальной сети. Также в специализированной группе «Добеги до Победы» участники ежедневно смогут знакомиться с историей последних дней Великой Отечественной войны.

«Акцию молодых парламентариев уже активно поддержали жители Калуги, Думиничского и Куйбышевского районов, пробежав в сумме 115 километров. Уверен, что к 9 мая мы достигнем цели и тем самым почтим память наших дедов и прадедов», — заявил член молодежного парламента Калужской области Сергей Тихонов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, в День Победы, кроме традиционного шествия горожан по улице Кирова к площади Победы и торжественного митинга, на Театральной площади областного центра пройдет хоровой фестиваль «Мы за мир!», в котором примет участие сводных хор из 400 учащихся. Также в рамках Всероссийской акции «Вальс Победы» впервые состоится театрализовано-хореографическое представление «Мы — наследники Победы!».