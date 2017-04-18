Москва, 18 апреля, 2017, 09:49 — ИА Регнум.

Летом 2017 года Московский планетарий впервые начнет проводить концерты на крыше. После музыкальных выступлений зрители смогут понаблюдать за звездным небом в телескоп, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Okras Московский планетарий

В концертную площадку превратится музей «Парк неба». Там располагается обсерватория с телескопами, старинные астрономические инструменты — солнечные часы, небесный глобус, армиллярная сфера (для определения координат небесных светил) и другое.

Зрительный зал на крыше рассчитан на 200 человек. Первое выступление запланировано на 16 июня. На крыше планетария выступит отечественный музыкальный проект Arfasound.

После концерта гости смогут понаблюдать в телескоп за луной, звездами и планетами Солнечной системы.

Отметим, с крыши Московского планетария открывается пПанорамный вид на столичные достопримечательности — сталинские высотки, «Москва-Сити», Останкинскую телебашню.

Справка ИА REGNUM :

Московский планетарий — один из самых больших и старейших в мире. Планетарий открывает перед своими посетителями удивительный мир звёзд, научных достижений и передовых технологий.

Обновленный планетарий открылся после 17 лет реконструкции в марте 2011 года. Он был приподнят на 6 метров в высоту. Площадь планетария увеличилась с 3 тыс. кв. метров до 17 тыс. кв. метров. Это позволило существенно расширить функциональность комплекса.