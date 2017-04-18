Владикавказ, 18 апреля, 2017, 09:32 — ИА Регнум.

Игра Арнольда Шварцнеггера в фильме «Последствия» не понравилась Виталию Калоеву, об этом он заявил в интервью порталу Sputnik Osetia.

Цитата х/ф «Последствия», реж. Эллиотт Лестер, 2017, США Арнольд Шварценеггер в роле Романа Мельника

Виталий Калоев, потерявший жену и двоих детей при крушении самолета над Боденским озером, и чья история легла в основу фильма, не в восторге от игры Шварцнеггера.

«Как будто его насильно заставляли переживать — мне так показалось. Во-вторых, он словно просит весь фильм, чтобы его пожалели, погладили», — рассказал Калоев.

Мужчина объяснил, что не хотел и не хочет, чтобы его жалели. Он хотел бы добиться справедливости и того, чтобы все виновные были наказаны и принесли извинения. Он считает, что создатели картины возможно специально не стали говорить об ошибках руководства компании Skyguide, а диспетчера Петера Нильсена, которого убил Виталий Калоев, выставили жертвой сложившихся обстоятельств.

Напомним, в 2002 году самолет Ту-154М, принадлежавший компании «Башкирские авиалинии», столкнулся в воздухе с грузовым самолётом Boeing 757 авиакомпании DHL около Боденского озера в Германии. В катастрофе погибли все, кто находился на борту самолетов. 24 февраля 2004 года Виталий Калоев убил диспетчера Петера Нильсена, которого считал виновным в трагедии.