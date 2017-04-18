Якутск, 18 апреля, 2017, 09:43 — ИА Регнум.



Русская семья. Конец 19 века

В Якутии положенные многодетным по закону участки не выдают потому, что их нет. В связи с этим в республике принимается закон, которым семьям с тремя детьми предлагается получить социальные выплаты на приобретение жилья вместо земли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания Якутии. На заседании профильного комитета регионального парламента депутаты уже одобрили этот законопроект, судя по расходом на его реализацию, речь идёт о выплатах порядка 286,5 тыс. рублей.

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Проект закона о замене земель для многодетных деньгами разработала гордума Якутска. Её депутаты предложили внести в Земельный кодекс республики поправки, в соответствии с которыми гражданам, имеющим трёх и более детей и состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с их согласия могут быть предоставлены иные меры социальной поддержки вместо бесплатного выделения участка. Те, кто согласится, будут сняты с учёта ожидающих землю.

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Заместитель председателя думы города Якутска Семён Филиппов проинформировал, что в Якутии 18 300 многодетных семей, из них обеспечить землёю смогли только 6 900. Если закон будет принят, то очередь за землёй может сократиться на 2 600 семей с тремя и более детьми — именно столько в Якутии стоят одновременно и в очереди за землёй, и на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Из регионального бюджета на реализацию принимаемого закона собираются потратить 761,6 млн рублей исходя из количества 2 658 многодетных. На основании этих данных можно сделать вывод, что каждая семья с тремя и более детьми получит порядка 286,5 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 марта республиканского министерства имущественных и земельных отношений, в очереди на получение земли стоят 9 140 многодетных семей Якутии. Всего в регионе за время действия закона о бесплатном выделении земель семьям с тремя и более детьми предоставлено 7405 участков, а заявок на участки поступило 19 283.

Недовольны в республике даже те многодетные, кто уже получил землю: большинство участков выдаются в голом поле, и до некоторых из них даже нет дорог, не говоря уже об электро‑ и газоснабжении.

Предоставление земли многодетным семьям ведётся в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина.

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