Во время исполнения гимна президент США забыл положить руку на сердце
Вашингтон, 18 апреля, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Супруге президента США Дональда Трампа Мелании пришлось напомнить главе государства о необходимости положить руку на сердце, во время исполнения гимна страны, сообщает Geo TV.
Первая леди подтолкнула руку президента, после чего он положил ее на сердце. Данный эпизод попал в кадр видеокамеры и был тут же растиражирован СМИ.
Президентская чета стояла вместе с младшим сыном Бароном на балконе Белого дома перед тысячами людей, пришедшими в честь пасхального празднества.
Среди гостей присутствовали военные со своими семьями, дети из местных школ и больниц, а также дети сотрудников.
Напомним, президент США Дональд Трамп и его семья являются объектами пристального внимания СМИ. В стремлении подловить главу государства и членов его семьи на каких-либо мелочах, как отмечают аналитики, журналисты порой переходят границы приличия.
Так, во время торжеств по случаю инаугурации Трампа СМИ подхватили и растиражировали эпизод, в котором Барон Трамп отказался взять за руку свою мать. Белый дом обратился к СМИ с призывом позволить сыну президента США оставаться ребенком и не делать его объектом спекуляции в информационном пространстве.