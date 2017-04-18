Вашингтон, 18 апреля, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Супруге президента США Дональда Трампа Мелании пришлось напомнить главе государства о необходимости положить руку на сердце, во время исполнения гимна страны, сообщает Geo TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Первая леди подтолкнула руку президента, после чего он положил ее на сердце. Данный эпизод попал в кадр видеокамеры и был тут же растиражирован СМИ.

Президентская чета стояла вместе с младшим сыном Бароном на балконе Белого дома перед тысячами людей, пришедшими в честь пасхального празднества.

Среди гостей присутствовали военные со своими семьями, дети из местных школ и больниц, а также дети сотрудников.

Напомним, президент США Дональд Трамп и его семья являются объектами пристального внимания СМИ. В стремлении подловить главу государства и членов его семьи на каких-либо мелочах, как отмечают аналитики, журналисты порой переходят границы приличия.

Так, во время торжеств по случаю инаугурации Трампа СМИ подхватили и растиражировали эпизод, в котором Барон Трамп отказался взять за руку свою мать. Белый дом обратился к СМИ с призывом позволить сыну президента США оставаться ребенком и не делать его объектом спекуляции в информационном пространстве.