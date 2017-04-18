Челябинск, 18 апреля, 2017, 09:17 — ИА Регнум.



Лев Головницкий Барельеф Красный и Белый

Барельеф работы Льва Головницкого «Красный и белый» планируется к установке в Кургане. Челябинск, примерявший архитектурную композицию на Площадь павших революционеров, будет вынужден искать другой монумент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев.

Вопрос обустройства площади Павших революционеров, расположенной в Центральном районе Челябинска, попал в центр внимания в связи с программой благоустройства территорий городской среды. Обсужден и принят план реконструкции площади Павших революционеров, предполагающих ее озеленение — высаживание большого количества деревьев и кустарников. Однако вопрос установки монумента, венчающего объект и придающий ему историческое и культурное наполнение, пока остается открытым. Одним из вариантов архитектурного объекта, из серьезно обсуждаемых в Челябинске, стал барельеф, выполненный знаменитым скульптором Львом Головницким — «Красный и белый».

«Курган оказывается нас опередил, я был не в курсе. Они где-то феврале обсуждали. В Кургане планируется увеличенный барельеф Головницкого, и планируют ставить под названием — «Памятник примирения», — сообщил общественный деятель, краевед Юрий Латышев.

«Я на прошлой неделе встречался с Ереклинцевым (глава администрации Центрального района Челябинска — прим. ИА REGNUM ), он попросил меня узнать, сколько это будет стоить, я озадачил скульпторов. Мне позвонил скульптор и говорит, что в Кургане начали делать, что планируется памятник примирения на базе барельефа Головницкого «Красный и белый», — пояснил Латышев.

Теперь в Челябинске общественники и городские власти будут решать вопрос об установке другого варианта архитектурного памятного объекта.

«Я думаю, что повторять такой же монумент не имеет смысла, но у Ериклинцева есть другой вариант, скульптор Сергей Черкашин, есть у него предложение. Планируется что-то в виде стелы, что-то символическое. К сожалению так получилось, когда была возможность — денег не было, сейчас деньги появились, но уже поздно», — посетовал Юрий Латышев.

Отметим, в Кургане на памятник «Красный и белый» планируют затратить порядка 5 млн рублей, деньги на возведение монумента выделит Зауральское отделение РВИО. Архитектурная композиция будет установлена до 7 ноября 2017 года и станет символизировать примирение участвовавших в Гражданской войне сторон.

Напомним, площадь Павших революционеров в Челябинске в 1920-е, 1940-е называлась просто площадь Павших. До 1920 года она именовалась Солдатской, а в документах 1910 году упоминалась как Казарменная.

В Челябинске всерьез заговорили о возможности установки архитектурной композиции «Красный и белый» после того, как краевед Юрий Латышев побывал в Кургане, зафиксировал и описал, хранящийся в курганском краеведческом музее барельеф Льва Головницкого.

Добавим, площадь Павших революционеров в Челябинске является объектом культурного наследия. Исходя из своего статуса, установка каких-либо сооружений на площади, не связанных с историей этого места, или уничтожение существующих возле площади зданий, некоторые из которых также являются охраняемыми объектами, будет нарушением Федерального закона о государственной охране памятников истории и культуры народов России.