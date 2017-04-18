Пекин, 18 апреля, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, по состоянию на 18 апреля паритетный курс китайского юаня к доллару США остановился на уровне 6,8849 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта Китая прервала серию укреплений, ослабнув на 64 базисных пункта.

Xinhua Доллар и Юань

В заявлении ЦБ КНР подчеркивается, что ослабление юаня не угрожает национальной экономике. Незначительное укрепление американского доллара вызвано финансовой деятельностью третьих стран, пишет «Синьхуа».

Ранее ряд западных политиков, в том числе президент США Дональд Трамп обвиняли Пекин в умышленном манипулировании курсом национальной валюты с целью увеличения объема экспорта, однако после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином американский лидер отказался от своих обвинений.

В настоящее время в Китае продолжается масштабная экономическая реформа, начатая еще в 2015 году. Власти КНР реформируют методику расчета паритетного курса юаня к доллару США, а также перестраивают модель национальной экономики, сокращая излишние производственные мощности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 13 апреля 2017 года паритетный курс юаня к доллару США составил 6,8651. Всего за один день национальная валюта КНР «отыграла» у доллара сразу 289 базисных пунктов.