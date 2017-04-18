Калуга, 18 апреля, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Проблема возможной экологической катастрофы из-за загрязнения калужских рек Ока, Протва, Угодка, Страдаловка, Угра, Шаня и Терепец сточными водами стала темой заседания калужского регионального кабинета министров. В областном правительстве потребовали устранить все нарушения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

PellissierJP Сточные воды

Ранее межрайонная природоохранная прокуратура направила руководителям четырех предприятий, которые систематически сбрасывают в реки Калужской области неочищенные сточные воды, представления об устранении нарушений.

Тем не менее, по словам губернатора области Анатолия Артамонова, в данном случае представлен далеко не полный перечень рек и водоемов, в которые сбрасываются неочищенные или плохо очищенные стоки.

«В этом плане следует внимательно смотреть и при возведении новых объектов, в том числе в животноводстве. Надо, чтобы все это отвечало требованиям экологической безопасности. Еще есть много таких мест, где жители справедливо реагируют на все эти безобразия», — заявил он.

Губернатор призвал ответственные лица навести порядок на действующих водных объектах.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, проверка природоохранной прокуратуры показала, что качество сточных вод, сбрасываемых калужскими предприятиями в реки, не соответствует предъявляемым требованиям. Содержание загрязняющих веществ и микроорганизмов в сточных водах превышает допустимую концентрацию, что губит биологические ресурсы водоемов.

Калужский межрайонный природоохранный прокурор возбудил в отношении предприятий и виновных должностных лиц 8 дел об административных правонарушениях.