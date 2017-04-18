Берлин, 18 апреля, 2017, 09:08 — ИА Регнум.

Новое поколение Audi A3 появится в продаже не ранее 2019 года, об этом сообщило издание Сarscoops.

Idej Elixe Audi A3

Между тем, сообщается, что премьера автомобиля может состояться в 2018 году. Автомобиль будет построен на модульной платформе Volkswagen MQB.

Ожидается, что задняя часть автомобиля станет больше и у задних пассажиров будет больше места. Благодаря тому, что будет использована платформа MQB, автомобиль потеряет в весе.

Пока не известно, что из себя будет представлять салон автомобиля, однако, предполагается, что там будет присутствовать технология виртуальной кабины, точка доступа Wi-Fi, разъемы для зарядки гаджетов. Также, автомобиль получит какие-то функции автопилотирования.

Скорее всего, среди двигателей для автомобиля можно будет выбрать между привычными бензиновыми и дизельными двигателями, но не исключено, что компания предложит и электрические силовые установки.

Напомним, в январе 2017 года Audi A3 выиграла конкурс Best Cars 2017, который ежегодно проводится в Германии. Машина победила в номинации «Лучший компактный автомобиль».