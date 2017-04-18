Москва, 18 апреля, 2017, 09:04 — ИА Регнум. В управах районов города Москвы 17 апреля открылись специальные информационные центры, где любой желающий может получить всю официальную информацию о программе реновации, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом

Главная задача центров — помочь жителям пятиэтажек сделать осознанный выбор о включении либо невключении своих домов в программу реновации.

В информцентрах москвичам расскажут о принципах формирования предварительного перечня домов, которые могут войти в программу, а также ответят на другие часто задаваемые вопросы.

Информационные центры работают с понедельника по пятницу, в субботу короткий день, воскресенье: выходной.

Правительство Москвы уже получило около 250 тысяч обращений от москвичей с просьбой о переселении из ветхих пятиэтажек.

Читайте также: В Москве утвердили график сноса пятиэтажек на 2017 год

Как сообщало ИА REGNUM, график сноса пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения на 2017 год уже утвержден.

Напомним, в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, в программу сноса могут быть включены 25 млн квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тыс. домов), в которых живут 1,6 млн человек. Стоимость программы по сносу пятиэтажек и переселению жителей Москвы в новые дома оценивается предварительно в 3,5 трлн рублей.

Читайте также: Собянин анонсировал опрос граждан по программе реновации