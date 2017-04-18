Вена, 18 апреля, 2017, 09:01 — ИА Регнум. По результатам социологического опроса, проведенного информационным агентством Der Kurier, одна треть австрийцев выступила за принятие беженцев на территории своей страны, что идет вразрез с официальной позицией Австрии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

В конце марта текущего года представители Австрийской народной партии (АНП) и Социал-демократической партии Австрии (СДПА) заявили, что не хотят больше принимать беженцев по программе перераспределения.

Канцлер Кристиан Керн и министр внутренних дел Вольфганг Соботка обсуждали с коллегами из Брюсселя возможность снять с Австрии обязательства принять до сентября 2017 года 2000 беженцев.

Однако у австрийской общественности наблюдается иное мнение: 36% жителей страны за то, чтобы принять беженцев в своей стране.

Среди них: 44% избирателей СДПА, 49% — АНП, 90% — партии Зеленых, 66% — «Новой Австрии» и всего 8% Австрийской партии свободы.

Каждый третий отметил, что готов помочь мигрантам, а также проявить солидарность к южным странам Европы, Греции и Италии, куда прибывает большое количество мигрантов.