Грозный, 18 апреля, 2017, 08:54 — ИА Регнум.



Johgus ЛГБТ

Нарушениями прав человека в Чечне, в частности, преследованием лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, обеспокоены в США. Постоянный представитель страны в ООН Никки Хейли потребовала провести расследование и наказать виновных.

«Мы продолжаем испытывать беспокойство по поводу сообщений о похищениях, пытках и убийствах людей в Чечне из-за их сексуальной ориентации. Если это правда, то такое нарушение прав человека не должно игнорироваться. Чеченские власти должны немедленно расследовать эти утверждения, привлечь любого, кто вовлечен, к ответственности, и предпринять шаги по предотвращению новых нарушений», — цитирует Хейли ТАСС.

Как отметила дипломат, любые дискриминации и нарушения прав человека могут привести к конфликтам. Для обсуждения этой темы сегодня, 18 апреля, назначено заседание Совета безопасности ООН.

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Судьба геев в Чечне взволновала также и американского сенатора Бена Кардина, члена сенатского Комитета по международным делам, передает «Голос Америки». Вчера, 17 апреля, он заявил: «Я серьезно обеспокоен растущей угрозой в отношении ЛГБТ — сообщества в Чеченской Республике РФ. Судя по сообщениям, сотни людей, а именно — мужчины-геи, подверглись арестам и пыткам, и, как минимум, три человека были убиты чеченскими службами безопасности».

Сенатор Кардин также выразил беспокойство по поводу угроз в отношении журналистов, которые подняли вопрос о преследовании секс-меньшинств в Чечне, сообщает радиостанция. Законодатель обратился к президенту РФ Владимиру Путину с требованием провести тщательное расследование и наказать чиновников, которые поощряют насилие.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля «Новая газета» опубликовала информацию о том, что в Чечне произошли массовые задержания гомосексуалистов и есть якобы даже случаи убийства геев. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что в республике нет лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, поэтому и притеснять некого.

Информацию о задержаниях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне проверяет прокуратура по запросу уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

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