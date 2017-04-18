Пермь, 18 апреля, 2017, 08:56 — ИА Регнум.



Бродский И. И. Зима. 1919-1922

В Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Прикамью, в ближайшие сутки (18 апреля) синоптики прогнозируют снег. На дорогах гололедица.

Во избежание дорожно — транспортных происшествий на дорогах, МЧС России рекомендует водителям четко следовать правилам дорожного движения, избегать резких маневров и торможения, соблюдать дистанцию, не превышать скорость.

В краевом управлении МЧС отметили вероятность возникновения ограничений в движении транспорта по всей территории региона из-за несоблюдения правил дорожного движения, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия и погодных условий (дождя, мокрого снега и гололедицы).

Наиболее вероятно их возникновение в районах, где наблюдается наибольшая загруженность автотранспортом и по территории которых проходят федеральные и региональные трассы. К таким трассам относятся участок федеральной автодороги М7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Уфа «Подъезд к Перми», трасса «А-153 Нытва-Кудымкар», трасса Р-242 Пермь-Екатеринбург, трасса Р-243 Пермь-Киров.