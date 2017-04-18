Пекин, 18 апреля, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел КНР Ван И подтвердил информацию о том, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит торжественную церемонию открытия, а также примет участие в работе форума «Один пояс, один путь», который пройдет 14−15 мая в Пекине. Соответствующее заявление было сделано во время пресс-конференции китайского министра.

Kremin.ru Председатель Си и Владимир Путин

«Председатель КНР посетит церемонию открытия, после чего примет участие в работе круглого стола, за которым соберутся лидеры более 20 стран мира», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ван И подчеркнул, что свое участие уже подтвердили 28 глав иностранных государств. С некоторыми из них Си Цзиньпин проведет переговоры лично, пишет «Жэньминь жибао».

«Си Цзиньпин намерен встретится с рядом иностранных лидеров, точный список будет озвучен позднее. Уже известно, что председатель КНР проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным», — заявил Ван И.

Инициатива «Один пояс, один путь» была предложена председателем китайским лидером в 2013 году. Главной задачей международного проекта является создание новых логистических цепочек для транспортировки грузов между Китаем и Европой.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, посещение Китая президентом РФ Владимиром Путиным запланировано на май 2017 года. Об этом сообщил сам политик во время встречи с первым заместителем премьера Госсовета Китая Чжан Гаоли.