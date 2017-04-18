Москва, 18 апреля, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Цены на нефть 17 апреля снижались, отыгрывая очередной рост числа работающих буровых установок в США. Плюс напряженность вокруг ситуации с КНДР, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

lalabell68 Нефть

«Но в то же время рынок надеется, что в мае 2017 года ОПЕК договорится о продолжении действия пакта о сокращении объемов добычи. И это выступает фактором, сдерживающим падение. Brent стабилизировалась в районе уровня 55,70», — пояснила Рогова.

«Если сегодня, 18 апреля, данные от API отразят снижение коммерческих запасов в США, нефть может снова вернуться выше уровня 56,00», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 18 апреля, цены на нефть стабильны после снижения по итогам предыдущей сессии на опасениях увеличения запасов в США. Стоимость нефти Brent поднялась на $0,04 (0,07%) — до $55,4 за баррель. Цена на нефть WTI увеличилась на $0,01 (0,02%) — до $52,66 за баррель.