Анкара, 18 апреля, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Проведение референдума в Турции и его результаты свидетельствуют о глубоком расколе общества: 51,3% турецких граждан, включая тех, кто проживает за границей, поддержали инициативу президента Реджепа Тайипа Эрдогана провести в стране конституционную реформу, остальные 48,7% — против.

(сс)R4BIA.com Роджеп Эрдоган

Страну охватывают массовые демонстрации, оппозиция чувствует себя бессильной на фоне расширения властных полномочий Эрдогана, каждый второй в Турции выражает несправедливость, ссылается на массовые нарушения в ходе проведения референдума и подсчеты голосов. Когда это все закончится, никто не знает, пишет Die Politikschau.

Помимо внутренних волнений в стране, отношения с европейскими странами испорчены, экономическая помощь Турции от ЕС, а также дальнейшие переговоры по вступлению страны в союз находятся под вопросом. Эрдоган неоднократно заявлял, что «ему плевать» на Копенгагенские критерии, для него действуют критерии Анкары.

«Стоила ли игра свеч? — задается вопросом немецкий журналист Райнхард Баумгартен. — Господин Эрдоган стремился расширить свои полномочия, но ведь и раньше он оставался самым влиятельным человеком в стране: без него не принималось ни одно решение. Президент де-юре получил полномочия, которые имел де-факто».

Однако если раньше вину за какие-либо проблемы можно было возложить на премьер-министра или членов правительства, теперь за все «промахи» Турции будет отвечать президент, так как согласно результатам референдума, страна по форме становится президентской республикой.

Это означает, что президент становится главой правительства, в его руках сосредоточена огромная власть.

«По сути это была пиррова победа Эрдогана: он испортил отношения не только с оппозицией, но и с частью международного сообщества. Ради чего все это было? Стране может грозить международная изоляция. Победа стоила ему стольких жертв, что в итоге он окажется в поражении», — добавил журналист.