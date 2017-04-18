Пхеньян, 18 апреля, 2017, 08:31 — ИА Регнум.

Северная Корея пригрозила начать испытывать ракеты «каждую неделю» в ответ на визит вице-президента США Майка Пенса в Японию, сообщает Agence France-Presse.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Ожидается, что Пхеньян готовится к шестым испытаниям ядерного оружия. По словам заместителя министра иностранных дел КНДР Хан Сонг Рера, данная программа будет расширяться.

«Мы будем проводить дополнительные ракетные испытания на ежегодной, ежемесячной, еженедельной основе», — подчеркнул Хан в интервью BBC.

Перед визитом в Японию вице-президент США Майк Пенс посетил Южную Корею, в частности, демилитаризованную зону, разделяющую корейский полуостров на два государства.

Во время своего визита 17 апреля Пенс предупредил КНДР не совершать в будущем провокационных действий, отметив, что США «рассматривают все варианты» возможного развития событий.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове за последние недели значительно обострилась. В ответ на ракетные и ядерные испытания Пхеньяна СБ ООН наложил ряд санкций на КНДР. Затем в регион был послан авианосец «Карл Винсон» ВМС США. Региональные державы, такие как Южная Корея, Япония, а также Китай выступили категорически против возможных военных действий на полуострове.