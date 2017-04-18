Лондон, 18 апреля, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Бывший игрок сборной Англии Джон Терри, выступающий за лондонский «Челси», покинет команду по окончании сезона-2016/17. Об этом говорится в сообщении на сайте команды.

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«Все в клубе хотели бы выразить огромную благодарность Джону и пожелать ему удачи в будущих начинаниях, — говорится в сообщении. — Джон отдал клубу более двух десятилетий самоотверженной и исключительной игры».

Отмечается, что 35-летний капитан Терри успел выиграть с командой Лигу чемпионов, Лигу Европы, 4 раза чемпионат Англии, 5 раз Кубок Англии, дважды Суперкубок Англии, трижды — Кубок английской Лиги.

«На протяжении своей карьеры Джон Терри внес огромный вклад в достижении выдающихся успехов клуба», — говорится в сообщении.

После тридцати двух матчей в чемпионате английской Премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 75 очков.

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