Москва, 18 апреля, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Предполагаемый организатор теракта в метро Санкт-Петербурга был вычислен сотрудниками ФСБ РФ при помощи телефона террориста Акбаржона Джалилова, где сохранился контакт Аброра Азимова, пишет «Коммерсантъ».

ИА REGNUM 03.04.17 Помним. Скорбим

По данным издания, после взрыва в метро Азимов пропал — на съемной квартире он не появлялся, от своих телефонов избавился. Приобретя новые телефоны и сим-карты, он выдал свое местоположение, активировав одну из сим-карт.

Азимов и двое других предполагаемых соучастников преступления, арестованные Садык Ортиков и Шохист Каримов, работали в кафе «Лесное» на Минском шоссе и жили где-то рядом с заведением.

Предполагаемый организатор теракта был найден при отработке телефонных контактов Джалилова, мера пресечения ему будет избрана 18 апреля. Следствие собирается ходатайствовать перед Басманным райсудом о его аресте.

Этнический узбек Азимов, так же как и Джалилов, является гражданином РФ с 2013 года. Он родился и вырос в Ошской области Киргизии. Издание уточняет, что Следственный комитет уже установил распределение ролей в террористической группе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля ФСБ сообщила о задержании одного из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга — выходца из Средней Азии 1990 года рождения Аброра Азимова. Задержание было произведено в Одинцовском районе Московской области.

Террористический акт был совершен в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. Взрывное устройство сработало в вагоне электропоезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате взрыва погибли 14 человек, в том числе и сам террорист.