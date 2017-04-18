Москва, 18 апреля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. За первые два месяца 2017 года производство автомобильной техники выросло на 21,4%, об этом сообщила аналитическая компания «АСМ-холдинг».

Радмир АвтоВАЗ

За январь и февраль 2017 года в России было произведено 201 894 машин, в эту цифру входят легковые и грузовые автомобили и автобусы.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в 2017 году имеет место рост производства грузовых и легковых автомобилей, автобусов и троллейбусов.

Всего за январь и февраль 2017 года было выпущено 182 614 легковых, автомобилей, это больше на 22,4%, чем в 2016 году. Выпуск отечественных автомобилей в обозначенный период увеличился на 12%, всего было выпущено 42,6 тыс. машин, доля автомобилей иностранных брэндов составила 76,6%, это на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Как ранее сообщало аналитическое агентство «Автостат», пик производства легковых автомобилей в России приходился на 2012 год, тогда в стране было выпущено почти два миллиона машин.