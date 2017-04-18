Москва, 18 апреля, 2017, 08:25 — ИА Регнум.

Российская валюта снова укрепилась до двухлетних максимумов, несмотря на то, что власти РФ время от времени высказывают недовольство по поводу ее силы, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллары

По ее мнению, «свою роль играет, во-первых, традиционная активность экспортеров перед пиком налоговых выплат. Уже сейчас спрос на российскую валюту начал расти, и продлится это до 20-х чисел апреля».

«Кроме того, доллар объективно ослаб на мировой арене, так как шансы на повышение ставки в июне упали до 47%. Еще неделю назад они составляли 66,5%. И вряд ли на этой неделе у американской валюты есть шансы восстановиться», — пояснила Афанасьева.

«Таким образом, при благоприятной динамике нефти пара USD/RUB может сделать попытку пробить отметку 55,80 и добраться до 55,10», — полагает эксперт.

Читайте также: «Рубль дополнительно укрепится»

Как сообщало ИА REGNUM, на 18 апреля официальный курс доллара США вырос к рублю, евро незначительно снизился. Доллар опустился к рублю на 4,4 копейки и составил 56,2505 рубля. Евро вырос на 6,02 копейки — до 59,8393 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) прибавила 0,29 копейки и составила 57,8655 рубля.