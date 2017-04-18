Москва, 18 апреля, 2017, 08:21 — ИА Регнум.

Лидеры стран «нормандской четверки» провели телефонный разговор в ночь на 18 апреля, передает пресс-служба администрации президента России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в совместном разговоре согласились в необходимости соблюдать Минские соглашения.

Главы четырех стран призвали строго соблюдать пасхальное перемирие, соглашение о котором было достигнуто в ходе переговоров участников Контактной группы 29 марта 2017 года.

Помимо этого, был обсужден вопрос об обмене обеими сторонами пленных в формате «всех на всех».

Также участники разговора выразили сожаление в связи с угрозами наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В преддверии президентских выборов во Франции, первый тур которых пройдет 23 апреля 2017 года, лидеры стран «нормандской четверки» поблагодарили Франсуа Олланда за содействие в переговорах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и выразили надежду, что новый президент Франции продолжит работу в этом направлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Контактная группа по урегулированию конфликта на Украине была сформирована 5 сентября 2014 года во время подписания первого Минского протокола. В группу вошли представители Украины, ОБСЕ, России, ДНР и ЛНР.

29 марта 2017 года участниками Контактной группы в Минске было принято соглашение о полном прекращении огня на востоке Украины с 1 апреля 2017 года.

При этом представитель России Борис Грызлов отметил, что Украина согласилась на соблюдение режима тишины только на время пасхальных праздников.