Москва, 18 апреля, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Сырьевой рынок накануне создавал впечатление полной отсутствии какой-либо четкой стратегии торгов. Настроения участников рынка менялись бесконечно, и по итогам сессии баррель Brent все-таки снизился, отметила старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сегодня, 18 апреля, утром за «бочку» североморского сырья дают $55,38 (+0,05%). Наметившиеся накануне продажи продолжения пока не получили, и среднесрочно баррель остается внутри «боковика» с границами $54,59−56,70. Для волатильной нефти диапазон довольно узкий. 18 и 19 апреля будут выходить обновленные данные по запасам черного золота и нефтепродуктов, что станет для нефтяных покупателей и продавцов очередным ориентиром.

Согласно данным CFTC, среди крупнейших хедж-фондов мира выросла чистая длинная позиция — рынок явно рассчитывает на завершение диапазонных торгов червям золотом и готовится к сезонному росту цены.

Кроме того, на фоне разговоров о продлении или непродлении картелем ОПЕК действующего сейчас соглашения по заморозке суточной добычи нефти расширяется уверенность рынка в том, что собственные запасы нефти у стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в картель, со временем сократятся, что положительно скажется и на биржевых ценах на товар.

К слову, Россия, по последним данным, сократила добычу в рамках действующего соглашения на 1,6% к отметкам октября 2016 года, до 1502,4 тыс. т с 1527,5 тыс. т. Сами условия сделки ОПЕК+ предполагают, что показатель добычи должен быть понижен для РФ на 2,7% от октябрьских значений, взятых за исходные.

Ориентировочный торговый диапазон для нефти Brent на 18 апреля находится в границах $54,90−55,80 за баррель, для легкой нефти WTI — $52,85−53,45.