Якутск, 18 апреля, 2017, 08:35 — ИА Регнум. По сравнению с 2016 годом Якутии урезали федеральное финансирование на тушение пожаров, меньше средств дадут и из бюджета республики. В итоге на борьбу с огнём департамент лесных отношений получит в общей сложности на 90 млн рублей меньше, притом, что, по заключению Рослесхоза, к тушению пожаров в регионе не готовы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM замруководителя департамента по лесным отношениям республики Джулустан Хон.

skeeze Лесные пожары

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«Ситуация абсолютно такая же, как в прошлом году, — рассказал он. — У Рослесхоза есть порядка 20-ти критериев, которыми определяется готовность региона к тушению пожаров. У нас по всем ситуация нормальная, кроме численности лесопожарных формирований и техники. Техники не хватает порядка 50%, а та, которая есть, имеет износ в 70−80%».

По словам Джулустана Хона, из бюджета республики деньги выделяются на подготовку техники, закуп ГСМ, подготовку людей (в том числе парашютистов-десантников и лётчиков-наблюдателей), и если в 2016 году на эти цели было определено 550 млн рублей, то в этом — 370 млн.

«Мы просим ещё 50 млн рублей на привлечении 250 сезонных работников, этот вопрос сейчас отрабатываем», — пояснил замруководителя департамента по лесным отношениям Якутии.

Он также рассказал, что федеральное финансирование по сравнению с прошлым годом урезано на 10 млн рублей — с 411 до 401 млн, притом, что республике на тушение лесов по подсчётом региональных ведомств необходимо 830 млн.

«Финансирование из федерального бюджета уменьшилось, и из республиканского подсократили, из-за этого у нас, возможно, будут проблемы», — предполагает Джулустан Хон.

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Изменения в методике распределения федсредств на лесные пожары, которые позволят делить деньги между регионами более справедливо, до сих пор не приняты, отметил также представитель департамента лесных отношений Якутии.

«В прошлом году проект подготовили, согласование пошло, Минэкономики РФ прошли, а в Минфине всё застряло. Если бы эту методику приняли, у нас получилось бы в 2 раза больше финансирования — 830 млн вместо 401 млн, это нам бы очень хорошо помогло», — пояснил Джулустан Хон.

Как сообщало ИА REGNUM, разработанная в Якутии методика деления средств на тушение лесных пожаров предполагает распределять финансирование на основании площади территории, а не по количеству людей. А пока методика не принята, по количеству выделяемых федералами денег на леса Якутия, самый большой регион России, находится на последнем месте.

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Напомним также, что 86% лесов Якутии разрешили не тушить специальным постановлением правительства республики от 25 мая 2016 года. Документ определяет 219 миллионов гектаров леса республики из 254 как труднодоступные территории. «Аналогичные решение в отношении этих лесов принимались испокон веков, так как финансы и возможности региона ограничены, и людей не хватает. Если тушить пожары во всех лесах республики, это будет стоить миллиарды рублей», — отмечал тогда Джулустан Хон.