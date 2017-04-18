Барнаул, 18 апреля, 2017, 08:19 — ИА Регнум.

Алтайкрайтат обнародовал данные, свидетельствующие о росте промышленного производства: в первом квартале 2017 года он составил 109,9%. Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями за этот период составил 89,3 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова АПК в Алтайском крае

Самый внушительный рост продемонстрировала обрабатывающая промышленность — 113,8%. Также высокие темпы роста сохраняются в производстве транспортных средств и оборудования, машин, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производстве кокса (выпуск вагонов за три месяца этого года увеличился в 13,7 раза, кокса — на 16%, сеялок — более чем в 65 раз, тракторов для сельского хозяйства — на 24,6%, двигателей внутреннего сгорания — в 1,4 раза, лекарственных препаратов — в 1,5 раза).

По данным министерства экономического развития Алтайского края, ускорение темпов роста произошло и в пищевой промышленности: за январь — март 2017 года объем продукции вырос на 9,3% (за январь — февраль 2017 года — на 8,2%).

«За январь — март 2017 года выпуск растительного масла увеличен на 15,1%, сливочного масла — на 13,2%, сыворотки — на 6%, мороженого — в 1,6 раза, крупы — на 18,8%, сахара — в 2,1 раза, макаронных изделий — на 2,3%. Производство напитков выросло на 16,3%», подчеркнули в министерстве.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2017 года индекс промышленного производства составлял 111,2%. Из наиболее значимых видов экономической деятельности наибольший рост (почти в 4,5 раза) показало производство транспортных средств и оборудования.