Москва, 18 апреля, 2017, 08:19 — ИА Регнум.



Alexas_Fotos Счеты

За период с января по март 2017 года рост промышленного производства в России составил 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В марте 2017 года рост составил 0,8% в годовом выражении, об этом говорится в материалах Росстата.

В сравнении с февралем рост промпроизводства в марте составил 12,7%. Если исключить сезонный и календарный факторы, в марте показатель вырос на 1,2%, при этом в феврале был зафиксирован спад на 1,5%. В январе промпроизводство выросло на 2,3% в годовом выражении.

За первый квартал 2017 года сегмент добычи полезных ископаемых показал рост на 1,2% в годовом исчислении, сегмент обрабатывающих производств продемонстрировал снижение на 0,8%, при этом производство и распределение электроэнергии и газа возросло на 1,3%. За март те же показатели возросли на 0,2%, 1% и 0,4% в годовом выражении соответственно.

В сравнении с февралем добыча полезных ископаемых в марте увеличилась на 9,4%; обрабатывающие производства показали рост на 17,4%; обеспечение электроэнергией и газом стало меньше на 3,2%.

В марте рост отмечен в сегменте водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений. В годовом выражении он составил 3,4%, в месячном — 6%. При этом по итогам первого квартала года показатель упал на 5,1%.

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