Екатеринбург, 18 апреля, 2017, 08:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прибывшая по вызову бригада скорой помощи к частному дому по улице Громова подверглась нападению со стороны местного жителя 1986 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Gorspravka09.ru Медицина

По предварительным данным бригаду медиков вызвала мать нападавшего, которая решила, что её сыну стало плохо с сердцем. Однако злоумышленник, который находился в состоянии алкогольного опьянения, услышав то, что для него вызвали врачей самостоятельно встал, схватил нож и стал угрожать членам семьи расправой. После этого он выскочил на улицу и увидел подоспевших медиков. Он напал на них и причинил водителю скорой помощи телесные повреждения. После он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции, которых вызвали медики.

После этого он был отправлен на медицинское освидетельствование. По факту нападения на сотрудников скорой помощи в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Его подозревают в хулиганстве, угрозе убийством и побоях. Водитель бригады неотложки доставлен в городскую больницу, где ему была оказана помощь.

«В связи с общественным резонансом и особой значимостью защиты прав работников службы скорой помощи от преступных посягательств, следственным управлением СК России по Свердловской области инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и о его передаче для дальнейшего расследования в территориальный следственный отдел регионального СК России», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное преступление в Екатеринбурге произошло буквально несколько дней назад. Так, 13 апреля прохожие увидели лежащего во дворе дома по улице Ясной мужчину. Они вызвали скорую помощь. Прибывшие медики начали осматривать лежащего на земле гражданина, от которого исходил резкий запах алкоголя. В какой-то момент мужчина поднялся с земли и набросился на медиков. Он грубо выражался и даже схватил палку, которой нанёс удар по машине, в которую спешно вернулись сотрудники скорой. Вскоре наряд полиции задержал злоумышленника и доставил его в участок. Возбуждено уголовное дело — мужчину подозревают в хулиганстве.