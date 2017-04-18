Париж, 18 апреля, 2017, 08:13 — ИА Регнум.



FEMEN Women's Movement Фемен

Выступление перед избирателями Марин Ле Пен, кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт», было прервано скандальной выходкой активистки украинского движения Femen. Видеозапись инцидента опубликована на сайте YouTube.

Во время выступления Ле Пен в большом зале к ней на сцену вбежала девушка с букетом цветов и попыталась вручить его политику.

Ле Пен «подарок» не приняла и отступила в сторону, букет упал. Активистка быстро начала раздеваться, но полиция увела ее со сцены. В зале поднялся шум.

Напомним, 23 апреля во Франции пройдет первый тур выборов президента. Судя по данным социологических опросов, Ле Пен — наиболее вероятный победитель на выборах. Второй тур запланирован на 7 мая.

17 апреля в Париже состоялся предвыборный митинг Ле Пен. Французы, не поддерживающие ее кандидатуру, выступили против этого мероприятия, пройдя маршем до Парижа. Они считают, что, придя к власти, Ле Пен поставит под угрозу демократические свободы страны.

Так как акция сопровождалась выпадами в адрес полиции, правоохранители разогнали марш, применив слезоточивый газ.

Другим вероятным претендентом на президентский пост является Эммануэль Макрон — бывший министр экономики Франции, представляющий партию «Вперед!». Он обещает начать выстраивать диалог с Москвой и добиваться урегулирования конфликтов в Сирии и на Украине.