Торонто, Канада, 18 апреля, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке переиграл «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча, прошедшая 17 апреля в Торонто, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0).

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе победителей голевыми действиями отметились Остон Мэттьюс, Назем Кадри, Вильям Нюландер и Тайлер Бозак. У гостей шайбы забросили Никлас Бэкстрем, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Таким образом, счет в серии до четырех побед между этими командами составляет 2:1 в пользу «Торонто». Четвертый матч между командами состоится в Торонто 20 апреля.

Кубок Стэнли. Плей-офф. ¼ финала. Третий й матч

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0).

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