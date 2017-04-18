Токио, 18 апреля, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Власти Японии впервые рассматривают возможность развернуть силы самообороны в случае, если ракета Северной Кореи попадет в территориальные воды страны, пишет газета Yomiuri со ссылкой на исследование правительства Японии.

(stephan) Флаги КНДР

Если северокорейские ракеты упадут в территориальные воды Японии, это может рассматриваться как «угроза вооруженного нападения, которая представляет неминуемую опасность». Новый пакет законов об обеспечении безопасности вступил в силу в марте 2016 года.

Согласно законодательству, работу японских военных регламентируют три степени опасности, первая (и самая низкая) — это «возможность вооруженного нападения», она предполагает строительство оборонных объектов. Третья степень означает непосредственно вооруженное нападение и предусматривает военное «отражение удара».

Пока Токио никогда не рассматривал возможность практического применения этих степеней, однако возможный инцидент с КНДР может попасть под определение «вооруженного нападения иностранного государства».

По словам источника в правительстве Японии, эти меры носят «умеренный характер». Согласно новым нормам закона, армия начнет строить оборонительные сооружения, развертывать силы самообороны «на линии фронта», либо же «отбиваться силой», что может стать индивидуальным правом каждого на самооборону.

Ранее ни одна из этих стадий еще никогда не была сертифицирована.

Напомним, 16 апреля Северная Корея осуществила неудачный ракетный запуск в районе города Синпхо. Это произошло на следующий день после того, как в КНДР состоялся военный парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена.

В начале 2016 года ситуация на Корейском полуострове заметно обострилась. Тогда КНДР провела ядерные испытания и позднее запустила баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. С тех порт Пхеньян провел еще одно ядерное испытание, а также несколько ракетных запусков.

Мировое сообщество реагирует на такие действия Северной Кореи крайне негативно. Президент США Дональд Трамп заявил недавно, что КНДР — это проблема, и с ней надо что-то делать. Тихоокеанское командование американских ВС направило в сторону Корейского полуострова ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Карл Винсон».