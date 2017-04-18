Берлин, 18 апреля, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель призывает президента Турции к уважительному диалогу с представителями других турецких партий. Сама Меркель не признает результаты референдума, пишет Die Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

17 апреля канцлер выступила совместно с министром иностранных дел ФРГ на заседании бундестага. В своем выступлении Меркель указала на раскол турецкого общества, на 49% тех, кто высказался против проведения конституционной реформы в стране.

«Я надеюсь, господин Эрдоган будет вести конструктивный и уважительный диалог с представителями оппозиции и другими общественными и политическими силами страны», — отмечает политик.

Эксперты полагают, что Турцию ждут серьезные изменения в связи с тем, что полномочия президента в результате референдума 16 апреля значительно расширятся. Они опасаются, что Эрдоган будет злоупотреблять своим положением и преследовать на посту президента и главы правительства свои корыстные цели.