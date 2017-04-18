Москва, 18 апреля, 2017, 08:01 — ИА Регнум.



Fond-kino.ru Фонд Кино

Министерство культуры и Фонд кино договорились об условиях соглашения предоставления государственной поддержки на 2017 год, об этом 17 апреля сообщает «Коммерсантъ».

Министерство выделит Фонду кино в 2017 году 4 млрд рублей, из этой сумму 3 млрд будут использованы для создания фильмов, а 1 млрд будет направлен на создание кинотеатров в малых городах.

При этом министерством будет по-другому оцениваться эффективность расходования средств: с 2017 года кинопроизводители должны будут обеспечить явку зрителей из расчета — один человек на 100 рублей полученной поддержки.

Ранее эффективность оценивалась по доле проданных билетов на российские фильмы, за 2016 год этот показатель увеличился с 17,9% до 18,4%, однако, с точки зрения министра культуры Владимира Мединского, запланированные показатели не были достигнуты, так как предполагалось, что доля сборов на российские фильмы составит 20%.

Как сообщает издание, подписанию соглашения между министерством культуры и Фондом кино предшествовал конфликт, который длился несколько месяцев: Владимир Мединский желает оказывать большее влияние на фонд и его работу. Например, министр был недоволен тем, что фонд не разводит в прокате российские и иностранные фильмы.