Лондон, 18 апреля, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Мидлсбро» на своем поле уступил «Арсеналу» в матче тридцать третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 17 апреля на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро, завершилась со счетом 1:2.

Wonker Флаг футбольного клуба Арсенал

В составе гостей голевыми действиями отметились Алексис Санчес и Месут Озил. У хозяев поля единственный мяч забил Альваро Негредо.

После тридцати трех матчей в чемпионате Англии «Арсенал» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков. Клуб «Мидлсбро», набравший 24 балла, находится на девятнадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 33-й тур

«Мидлсбро» (Мидлсбро) — «Арсенал» (Лондон) — 1:2.

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