Санкт-Петербург, 18 апреля, 2017, 07:54 — ИА Регнум.



TechCrunch Павел Дуров

Бывший генеральный директор социальной сети «Вконтакте», создатель мессенджера Telegram Павел Дуров удалил всех друзей со своих страниц. На сегодняшний день списки друзей устарели, написал он на своей странице «Вконтакте».

По словам Дурова, списки многочисленных друзей в соцсетях — это пережиток 2010 года. Теперь те, с кем необходимо поддерживать контакт, присутствуют в мессенджерах.

«Поддерживать устаревающие списки друзей в публичных сетях бессмысленно и долго. Читать чьи-то новости — засорение мозга», — отметил Дуров.

Как пояснил предприниматель, время от времени нужно избавляться от «старого багажа», каковым являются потерявшие свою актуальность идеи, связи и представления. Нельзя цепляться за то хорошее, что является врагом лучшего, философски добавил он.

Подписчики Дурова по-разному отреагировали на его слова. Кто-то расценил заявление как рекламу мессенджера Telegram, один из пользователей отметил, что «выше ЧСВ (чувства собственной важности) Паши только долбанный Эверест».

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