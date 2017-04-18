Бердск, Новосибирская область, 18 апреля, 2017, 08:49 — ИА Регнум.



George Hodan Арест

В Новосибирской области 23-летний молодой человек признан виновным в совершении преступления экстремисткой направленности. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета по региону, Бердский городской суд счел достаточными собранные следователем доказательства для признания Ивана Епачинцева виновным в совершении преступления по статье «действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства человека, группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии, совершенные с использование информационно-телекоммуникационной сети интернет (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Приговором суда ему назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, установлено, что с августа 2015 года по май 2016 года Епачинцев размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» аудио‑ и видеофайлы экстремистского характера, а в период с июля по ноябрь 2016 года оставлял на страницах других пользователей соцсети комментарии экстремистского содержания. Вину по предъявленному обвинению молодой человек признал, по его ходатайству уголовное дело судом рассмотрено в особом порядке.

Отметим, что в 2016 году фигурантом уголовного дела об экстримизме стал еще один житель Бердска Максим Кормелицкий, который был приговорен к году и трем месяцам колонии-поселения за картинку, размещенную в социальной сети. Суд посчитал, что изображение, в котором выражается мнение об интеллектуальных способностях нескольких людей, заходящих в прорубь во время крещенских купаний и рискующих своих здоровьем по религиозным убеждениям, разжигает ненависть к верующим. После оглашения приговора в знак солидарности с Кормелицким некоторые новосибирские общественные деятели и активисты также сделали репост этого изображения. А сегодняшний лидер регионального отделения «Яблока» Светлана Каверзина и вовсе написала заявление на саму себя в региональное управление Следственного комитета. Она попросила проверить ее действия — репост картинки в социальной сети — на состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии, совершенные публично и с использованием средств массовой информации»).

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Однако, Следственный отдел по Советскому району Новосибирска отказался возбуждать уголовное дело об экстремизме в отношении Каверзиной.