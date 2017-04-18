Москва, 18 апреля, 2017, 07:53 — ИА Регнум. В Москве 18 апреля сохранится прохладная ветреная погода, воздух прогреется до плюс пяти градусов, сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Местами в Москве и области ожидаются небольшие осадки, в столице воздух прогреется до плюс 3−5 градусов, по области — от нуля до плюс 5 градусов.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5−10 м/с, местами его порывы усилятся до 15 м/с». В ночь на 19 апреля будет облачно с прояснениями.

По области возможен небольшой снег, утром 19 апреля на дорогах возможна гололедица. В Москве похолодает — температура воздуха составит от минус 3 до минус 5 градусов, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов мороза.

Днем 19 апреля также будет облачно с прояснениями, по области возможен снег. В Москве воздух днем прогреется до 2−4 градусов, по области — до плюс 4 градусов.