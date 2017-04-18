Анкара, 18 апреля, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Противники президента Турции объединились и чувствуют себя сильными как никогда, пишет Der Spiegel.

Oğuzhan Taşçı Турецкий митинг

Активисты вышли на улицу и, по словам одного из лидеров движения, они намерены выходить на массовые демонстрации, чтобы показать, что половина страны против конституционной реформы.

Большая часть активистов принимала участие в массовых волнениях в Турции в 2013 году, которые начались в Стамбуле и затем охватили другие города Турции. На тот момент антиправительственных демонстрантов насчитывалось 2,5 миллиона.

«Тогда мы чувствовали себя свободными, мы сами организовались в группы единомышленников, люди присоединялись к нам и поддерживали. Наши протесты охватили всю страну. Мы надеемся, что демонстрации, связанные с результатами референдума охватят также все турецкие города», — отмечает один из организаторов движения.

«Мы начнем со Стамбула, как это делали вечером 16 апреля, и продолжим шествие по другим городам. Сейчас полиция нас не трогает, так как насилие с их стороны может привести к эскалации нашего протеста, но скоро они начнут охоту за демонстрантами. Мы должны использовать это время и добиться отмены аннулирования результатов голосования», — добавляет один из протестующих.

Волнения в Турции 2013 года начались в мае и продлились три месяца. Причиной послужила вырубка деревьев в парке Гези в центре Стамбула. Демонстранты добились политической изоляции бывшего на тот момент премьер-министра Эрдогана.

В ходе митингов погибло десять протестующих, пять тысяч — ранены, более трех тысяч — арестовано.