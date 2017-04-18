Владивосток, 18 апреля, 2017, 07:31 — ИА Регнум.

Знаменитая обитательница приморской «Земли леопарда», самка леопарда по имени Бэри, принесла потомство. В объективы фотоловушек попали два ее котенка, сообщает 18 апреля пресс-служба национального парка.

Скриншот с видео Принцесса «Земли леопарда» стала мамой Леопарды

Специалисты наблюдают за самкой Бэри с момента рождения, пятнистую кошку даже прозвали принцессой «Земли леопарда». Вместе со своей матерью Кедровкой Бэри стала героиней интернет-сериала о леопардах «Пятнистая семейка» и многочисленных фотосессий.

В начале апреля сотрудникам парка удалось снять на видео четырехлетнюю Бэри и ее потомство — жилищем семье леопардов служит небольшой грот в заповеднике «Кедровая падь». Отцом малышей является, как предполагают сотрудники, самец по имени Тайфун, который также постоянно живет в заповеднике.

«Когда выяснилось, кто именно запечатлен на видео, нашему восторгу не было предела, ведь достоверную информацию о семейном положении этой самки удалось получить впервые», — отмечает инженер-исследователь национального парка Виктор Сторожук.

Котятам сейчас около четырех месяцев. Они не погибли в младенчестве, а значит, имеют все шансы стать взрослыми леопардами, пополнив собой популяцию редкого хищника.

Сотрудники парка отмечают, что Бэри должна быть крайне осторожной, ведь в природе у маленьких леопардов немало врагов. Так, незадолго до появления котят на свет пещеру, где они живут, посещал амурский тигр.