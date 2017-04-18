Новосибирск, 18 апреля, 2017, 08:51 — ИА Регнум.



Исаак Левитан. Весна. Большая вода (фрагмент). 1897

В Новосибирской области из-за резкого подъема воды подтоплен низководный мост через реку Карасук, которые соединяет населенные пункты Майское и Чернаки в Краснозерском районе. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону, сообщение осуществляется по объездной дороге, через подтопленный мост возможно только движение грузового транспорта.

По словам начальника ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Виктора Орлова, с 14 апреля на территории Краснозерского района работают силы и средства территориальной подсистемы РСЧС (единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

«Заблаговременно завезен запас продуктов питания и медикаментов. Организована лодочная переправа, выставлен спасательный пост. Стабилизация обстановки ожидается до 21 апреля», — сообщил Виктор Орлов.

Также отмечается, что региональное ГУ МЧС усилило противопаводковые мероприятия в связи с обострением обстановки. В регионе за динамикой развития половодья следят с временных и стационарных гидрологических постов, беспилотники проводят авиаразведку, осуществляется водное и наземное патрулирование.

Отметим, что в селе Чернаки проживает чуть более 300 человек, в Майском — 892 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за подъема уровня воды в малых реках Карасук, Иня и Бердь ГУ МЧС РФ по Новосибирской области усилило противопаводковые мероприятия. При наихудшем сценарии развития обстановки в зоне возможного затопления могут оказаться до 16 населенных пунктов в десяти районах региона. Помимо уже названного Краснозерского района, в зоне риска также Искитимский, Коченевский, Карасукский, Тогучинский, Колыванский, Куйбышевский, Маслянинский, Северный и Кыштовский районы.