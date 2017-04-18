Москва, 18 апреля, 2017, 07:28 — ИА Регнум.



Government.ru Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Рогозин

Руководство совета директоров АО «ГЛОНАСС» в скором времени перейдет к вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину, пишет газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что Рогозин займет место, которое сейчас занимает Максим Соколов, российский министр транспорта. Соколов возглавляет совет директоров меньше двух лет.

Как утверждает издание со ссылкой на источники в руководстве АО и в аппарате правительства, приход вице-премьера в АО «ГЛОНАСС» нацелен на то, чтобы Рогозин курировал интеграцию ЭРА-ГЛОНАСС с системой «Платон».

Изменения в руководстве АО «ГЛОНАСС» связано с тем, что президент РФ поручил возглавляемой Рогозиным коллегии Военно-промышленной комиссии курирование работы по развитию госавтоматизированной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Перемены в руководстве должны коснуться совета директоров, который, видимо, будет переизбран.

Отмечается, что в пресс-службе Рогозина от комментариев по этому вопросу воздержались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта генеральный директором АО «ГЛОНАСС» Андрей Недосеков ушел в отставку. С 13 марта 2017 года временным генеральным директором является Андрей Жерегеля. Ранее он работал помощником Рогозина в постпредстве РФ при НАТО в Брюсселе.