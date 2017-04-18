Вашингтон, 18 апреля, 2017, 07:27 — ИА Регнум.

Министр обороны США Джеймс Мэттис поручил провести оценку ядерного потенциала страны, цель которой — убедиться, что он соответствует современным угрозам. Об этом, как передает The Hill, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт.

Ironna.jp Ядерное оружие США

«Глава ведомства Мэттис поручил начать обзор, который будет курировать заместитель министра обороны и заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США, — говорится в сообщении. — Процесс завершится предоставлением официального отчета президенту (Дональду Трампу) до конца года».

Отмечается, что последний доклад по оценке ядерного потенциала страны проводился в 2010 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Белого дома Дональд Трамп в конце февраля 2017 года заявил о намерении расширить ядерный арсенал государства. Это необходимо, по его словам, чтобы США не имели конкурентов в ядерной области.

Президент США назвал «односторонним» договор СНВ-III о взаимном сокращении ядерных носителей и боеголовок между РФ и США, который был подписан в 2010 году. Москва со своей стороны неоднократно заявляла о том, что Вашингтон не следует положениям договора.

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