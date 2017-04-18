Радио REGNUM: первый выпуск за 18 апреля
Москва, 18 апреля, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В КНДР заявили, что США поставили мир на грань ядерной войны;
- Правительство РФ сохраняет мораторий на увеличение налогов;
- Песков заявил, что оценки госканалов и позиция Кремля не всегда тождественны;
- Россельхознадзор обеспокоен тем, что с Украины в РФ идет масло, мясо и африканская чума свиней;
- В Подмосковье задержан организатор теракта в метрополитене Петербурга;
- Граждане 18 стран смогут посещать Дальний Восток без виз.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/273