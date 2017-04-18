Якутск, 18 апреля, 2017, 06:22 — ИА Регнум. Счётная палата Якутии выявила в 2016 году более 2 тысяч бюджетных нарушений на общую сумму 7,3 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель председателя счётной палаты региона Ирина Басова.

(сс)Michael Marcovici Деньги

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По её словам, в рамках оценки исполнения бюджета республики было проверено более 200 объектов, проведены десятки контрольных мероприятий. Проверки проводились на предмет соблюдения законов об исполнении бюджета, о налоговой политике, о государственных закупках.

«То есть все в соответствии с классификатором нарушений, который утверждён Счётной палатой РФ. У объектов проверки есть право оспаривать эти решения, но они не оспариваются, а исполняются. Но это ни в коем случае не украли, не положили в карман, это нарушения по классификатору», — пояснила Ирина Басова.

Основная часть выявленных нарушений допущена при формировании бюджета на 2016 год — порядка 6 млрд рублей. Также отступления от законодательства возникали при предоставлении бюджетных кредитов, субсидий и субвенций. В результате исполнения предписаний Счётной палаты республики в бюджет Якутии возвращено 475 млн рублей.

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Недостатки и риски, выявленные надзорным ведомством, обошлись республиканскому бюджету в 3,4 млрд и 704 млн рублей соответственно. Кроме того, расходы на 1 млрд рублей квалифицировались как неэффективное использование бюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, при исполнении бюджета республики на 2015 год счётная палата региона выявила нарушения на 15 миллиардов 721 миллион рублей. По итогам 2014 года сумма бюджетных нарушений по региону составляла 4,1 миллиарда рублей.