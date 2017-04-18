Москва, 18 апреля, 2017, 06:08 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 17 апреля провели гуманитарные акции в сирийских провинциях Алеппо и Дамаск. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Гуманитарная помощь Алеппо

В частности, в населённом пункте Африн провинции Алеппо жителям было передано две тысячи порций горячей еды и 3,5 тонны хлеба. В город Дамаск доставлено 250 пасхальных продуктовых наборов.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 2,7 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,9 тонны.

Кроме этого, российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 21,3 тонны продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

Напомним, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство страны подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.