Вашингтон, 18 апреля, 2017, 06:03 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Башар Асад

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора заявили о необходимости привлечения президента Сирии Башара Асада к ответственности после инцидента с химическим оружием в провинции Идлиб, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что в ходе беседы глава Белого дома поблагодарил турецкого лидера за поддержку ракетного удара США по авиабазе сирийских правительственных войск «Шайрат». «Лидеры согласились с важностью привлечения сирийского президента Башара Асада к ответственности», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили противодействие террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также сотрудничество против «всех групп, использующих терроризм для достижения своих целей», информирует пресс-служба.

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Дональд Трамп, как сообщается, поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана «с недавней победой на референдуме».

Напомним, в Турции 16 апреля состоялся референдум по конституционной реформе, в соответствии с которой страна станет президентской республикой с усиленными полномочиями главы государства. Изменение основного закона страны поддержали 51,2% участников референдума, против высказались 48,8%.

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