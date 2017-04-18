Вашингтон, 18 апреля, 2017, 05:52 — ИА Регнум.



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Администрация социальной сети Facebook приняла решение о пересмотре политики обработки видеоматериалов, содержащих насилие, и другого контента с сомнительным содержанием, после того как один из пользователей в США транслировал убийство в прямом эфире. С соответствующим заявлением выступил вице-президент Facebook по глобальным операциям Джастин Ософски.

По его словам, администрация соцсети ускорит процесс рассмотрения жалоб от пользователей на неприемлемые публикации и упростит процедуру блокировки материалов, нарушающих правила сервиса.

Представитель компании также отметил, что администрация не получала оповещений о первом видео преступника. Информация о втором видео поступила почти через два часа после его публикации, а сообщение о третьем видео, содержащем признания преступника, пришло лишь после окончания трансляции.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля стало известно, что полиция в американском штате Огайо разыскивает мужчину, который в ходе прямой трансляции в Facebook застрелил прохожего в Кливленде. Жертвой стал 74-летний мужчина. Позднее преступник также сообщил в соцсети, что ранее он уже убил более десяти человек. О его мотивах на данный момент ничего не известно.

Правоохранительными органами разыскивается некто Стивен Стивенс. Известно, что подозреваемый был работником медицинского вуза. В полиции заявили, что предполагаемый убийца «вооружён и опасен». За информацию, которая поможет поймать преступника, полиция Кливленда объявила награду в 50 тысяч долларов.

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