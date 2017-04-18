Анкара, 18 апреля, 2017, 05:51 — ИА Регнум. После сообщений международных наблюдателей о ряде нарушений в ходе турецкого референдума, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал его «самым демократичным голосованием» всех времен, сообщает Die Politikschau.

Cnnturk.com Роджеп Эрдоган

17 апреля он выступил перед народом у президентского дворца. Критику избирательного процесса политик назвал «политически мотивированной».

«В нашей стране прошло самое демократичное голосование, чем в какой-либо другой стране Запада, — отмечает Эрдоган. — А международные наблюдатели участвуют в чьей-то гонке и бросают тень на голосование».

По итогам референдума 17 апреля наблюдатели выразили в своих докладах обеспокоенность по поводу честного и справедливого хода референдума и подсчета голосов.

После завершения референдума президент отправился в Стамбул, где посетил могилы нескольких турецких правителей и политиков, после чего он вернулся в Анкару, где был встречен в аэропорту своими ликующими сторонниками.

Тысячи людей выстроились по дороге на пути к президентскому дворцу и аплодировали Эрдогану.