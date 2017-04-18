Пекин, 18 апреля, 2017, 05:37 — ИА Регнум.

Китайские и вьетнамские суда морской полиции провели совместную китайско-вьетнамскую рыболовную инспекцию, сообщает 17 апреля агентство «Синьхуа».

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

В трехдневной инспекции в заливе Бакбо, которая должна завершиться в четверг, 20 апреля, принимают участие по два полицейских судна с каждой стороны.

Морская полиция проинспектирует рыболовецкую деятельность, а также выборочно зайдет на борт рыбацких лодок с целью проведения проверки, передают китайские власти. Обе стороны нацелены на улучшение двустороннего сотрудничества.

Залив является традиционной площадкой для рыбаков обеих стран. Китай и Вьетнам подписали соглашение о демаркации границ в рамках залива еще в 2000 году. Позже были также подписаны соглашения о мирном освоении местных морских ресурсов.

Совместные инспекции начались в 2006 году в рамках ежегодного мероприятия. К 2016 году они уже проводились дважды в год.

Морская полиция КНР утверждает, что совместные инспекции позволяют выстроить более гладкие отношения с вьетнамскими партнерами, создавая мирную и гармоничную атмосферу для рыбаков, передает агентство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Юй Чжэншэн 17 апреля провел переговоры с министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем, в итоге было решено развивать двусторонние отношения.